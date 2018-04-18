Госдеп обвинил «российских наемников» в попытке атаковать позиции США в Сирии

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл рассказал о «провалившейся атаке» на позиции американских военных в Сирии со стороны «российских наемников».

«Их (России) безрассудное вмешательство в Сирию и поддержка режима (президента Сирии Башара) Асада повысили риск конфронтации с Западом. Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», – передает его слова РИА «Новости».

Он не привел подробностей, однако, судя по всему, речь идет о февральском инциденте, когда колонна ЧВК «Вагнера» попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян – МИД говорил о пяти, в США недавно заявили о «паре сотен» жертв.

По его словам, конфликт в Сирии можно урегулировать только в ходе переговоров в Женеве под эгидой ООН. При этом США, утверждает Митчелл, настаивают на том, чтобы Россия «была конструктивным участником» процесса урегулирования и привела официальные власти Сирии за стол переговоров.

«До сих пор Россия игнорировала эти призывы и вместо этого стала срывала (переговоры) в Женеве», – заявил дипломат.

Между тем, срывали переговоры как раз в основном представители так называемой оппозиции – боевиков, поддерживаемых американской коалицией, которые под разными предлогами покидали или не прибывали на переговоры, причем не только в Женеве, но и в Астане.