МГЕР создаст «группы быстрого реагирования» на уличные акции

«Молодая гвардия «Единой России» займется созданием групп быстрого реагирования, которые будут выходить на уличные мероприятия в ответ на оппозиционные мероприятия, сказал председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

«Наша задача – научить молодежь быстро и организованно выражать свое мнение на улице различному ряду вопросов – естественно, в рамках закона. У нас будут проводиться несколько раз в год обучающие семинары и лагеря. Ближайший мы проведем в мае месяце в Подмосковье. В Москве – хотя такую задачу будем ставить в каждом региональном отделении, но упор, конечно, будем делать на миллионники и потенциально протестно активные города – будет сформирована группа, которая будет готова за час-два выйти в любую точку Москвы и выразить свое мнение», – сказал Давыдов, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что речь идет об Иркутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, добавив, что в группы будут входить 100-200 человек.

По его словам, те, кто войдут в такие группы, должны понимать политическую повестку, «уметь говорить, взаимодействовать со СМИ, выражать свое мнение». «Просто так, если не объяснять это и не учить выходить, просто так это не появляется», – сказал он.

В воскресенье под Казанью открылся молодежный образовательный форум МГЕР, который продлится до 21 апреля. Среди его участников волонтеры, организаторы, представляющие все регионы России, а также ряд молодежных лидеров стран СНГ – всего порядка одной тысячи человек.

Участники форума пообщаются с ведущими российскими политиками, представителями руководящих органов «Единой Россия», политологами и журналистами, специалистами в области PR- и SMM-технологий, бизнес-тренерами. По итогам мероприятия будут презентованы стратегия МГЕР до 2021 года, «дорожные карты» развития региональных отделений на 2018-2019 годы, а также новая линейка федеральных, региональных и муниципальных проектов.

Так, на форуме МГЕР заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко провел для участников TED-лекцию на тему политического позиционирования и формирования повестки, а также поделился составляющими успеха в политической карьере.