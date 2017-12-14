Путин выразил соболезнования Бушу-старшему

Президент Владимир Путин направил соболезнования экс-президенту США Джорджу Бушу-старшему в связи со смертью его супруги Барбары, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент направил телеграмму соболезнований Джорджу Бушу старшему в связи с кончиной его супруги», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Также Песков сообщил, что Владимир Путин проведет во второй половине дня в среду международный телефонный разговор, подробности пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Барбара Буш, супруга экс-президента США Джорджа Буша-старшего, скончалась на 93-м году жизни.