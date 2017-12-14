Названы крупнейшие покупатели российской нефти

Журнал Forbes составил рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти в 2018 году.

Первое место в рейтинге заняла Litasco, трейдинговая «дочка» ЛУКОЙЛа, которая приобрела 35,9 млн тонн на 12,9 млрд долларов, сообщает издание.

На втором месте расположилась китайская компания China National United Oil Corporation, торговое подразделение CNPC. Трейдер приобрел 28,9 млн тонн нефти на 11 млрд долларов.

Третье место заняло трейдинговое подразделение Роснефти Rosneft Trading, закупив 22,2 млн тонн нефти на 8,3 млрд долларов.

Четвертая строчка у французской Total Total Oil Trading SA (19,1 млн тонн на 7,2 млрд долларов), пятая – у трейдинговой «дочки» «Татнефти» Tatneft Europe AG, нарастившей за 2017 год объем закупок до 12,6 млн тонн на 4,6 млрд долларов.

Шестое место – Shell Trading с 9 млн тонн нефти на 4 млрд долларов, следом идут Glencore с объемом закупок 11,2 млн тонн на 4 млрд долларов и польский нефтяной концерн Orlen (10,4 млн тонн на 3,8 млрд долларов).

Девятая строчка у новичка в рейтинге – QHG Trading (СП Glencore и Qatar Holding). В минувшем году компания закупила 7,7 млн тонн российской нефти на 2,6 млрд долларов.

Замыкает десятку лидеров один из крупнейших мировых трейдеров Vitol, объем закупок которого составил 6,9 млн тонн на 2,5 млрд долларов.

Также в рейтинг вошли оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy, Мозырский НПЗ, Concept Oil, British Petroleum, Unipec Asia Company, Trafigura, ENI Trading & Shipping, «Нафтан» (Новополоцкий НПЗ), «Белорусская нефтяная компания» и китайская национальная химическая корпорация ChemChina.

Напомним, на минувшей неделе мировые цены на нефть выросли после скачка до максимумов с декабря 2014 года.

Скачок цен произошел на фоне сообщений президента США Дональда Трампа, который написал в Twitter, что России нужно приготовиться сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, России стоит подготовиться, потому что ракеты будут «хорошие, новые и «умные». Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что помимо ракетного удара президент США оставляет еще ряд вариантов для ответа по Сирии.