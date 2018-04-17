Жираф в зоопарке умер по нелепой случайности

Десятилетний самец жирафа погиб по неосторожности в зоопарке города Куньмин провинции Юньнань в Китае.

В воскресенье жираф во время прогулки по вольеру высунул голову и застрял в ветвях рядом стоящего дерева, сообщает Вести.Ru.

Для того, чтобы освободить животное, работники зоопарка попытались отпилить ветку. Получилось лишь со второй попытки. Несмотря на оказанную ветеринарами помощь, на следующее утро жираф скончался от повреждения шеи и нарушения кровоснабжения мозга.

Напомним, в марте 2017 года в зоопарке украинского города Луцк погибла самка альпаки из-за того, что ее закормили посетители. В декабре 2015 года в ялтинском зоопарке умер тигренок бенгальского белого тигра.