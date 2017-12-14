Николай Дроздов собрался уйти из «В мире животных»

Телеведущий Николай Дроздов заявил о готовности передать права ведущего своему 15-летнему напарнику Алексею Лапину.

Ученый зоолог и телеведущий Николай Дроздов может передать права ведущего выходящей на телеканале «Карусель» передачи своему напарнику Алексею Лапину, с которым ведет программу два года, пишет ТАСС.

По словам Дроздова, он хочет посмотреть на передачу со стороны, кроме того, одну из пяти программ Алексей делает самостоятельно. Мэтр отметил, что детская студийная программа – не его формат. Однако считает своим долгом сохранить программу для передачи знаний о природе детям.

«Вот уже два года мы начинаем и заканчиваем нашу передачу вдвоем с Алексеем Лапиным, сейчас ему 15 лет, а впервые он появился в «детской страничке» нашей программы в качестве гостя в 5 лет», – отметил Дроздов.

По его словам, Алексей уже вырос, может самостоятельно открывать и закрывать программу, вести отдельные беседы и снимать сюжеты.

Впервые Дроздов появился в программе в качестве гостя в декабре 1968 г. Всего снято 48 сезонов передачи, порядка 1300 выпусков.