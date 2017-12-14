Николай Дроздов собрался уйти из «В мире животных»

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17 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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У победы сирийской ПВО над американскими ракетами есть объективные критерии

По словам российского Генштаба, комплекс «Панцирь-С1» показал в Сирии почти стопроцентную точность: 25 противоракет поразили 23 целиФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Уже несколько дней и российское Минобороны, и Пентагон выдают прямо противоположные заявления об эффективности удара стран Запада по Сирии. Сообщения России о десятках сбитых «Томагавков» в Пентагоне и вовсе назвали дезинформацией. Чья версия ближе к правде и существуют ли способы точно понять, была ли сбита ракета? Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

Участники ереванского «майдана» пытаются заблокировать работу метроФото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вся планета ждет ответный ход России

Эдуард Биров, журналист
Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Запад действительно собирается наступить на те же грабли

Сергей Лукьяненко, писатель
Прочитал у френда, вполне умного и состоявшегося человека, бывшего советского, ныне живущего в Британии, рассуждения, что ни ржавая сирийская, ни ржавая советская ПВО ничего сбить не способна. «А погуглить?» – восклицаю я. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Николай Дроздов собрался уйти из «В мире животных»

             17 апреля 2018, 18:25
          Фото: Артем Креминский/РИА Новости
          Текст: Виктория Федотова

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          Телеведущий Николай Дроздов заявил о готовности передать права ведущего своему 15-летнему напарнику Алексею Лапину.

          Ученый зоолог и телеведущий Николай Дроздов может передать права ведущего выходящей на телеканале «Карусель» передачи своему напарнику Алексею Лапину, с которым ведет программу два года, пишет ТАСС.

          По словам Дроздова, он хочет посмотреть на передачу со стороны, кроме того, одну из пяти программ Алексей делает самостоятельно. Мэтр отметил, что детская студийная программа – не его формат. Однако считает своим долгом сохранить программу для передачи знаний о природе детям.

          «Вот уже два года мы начинаем и заканчиваем нашу передачу вдвоем с Алексеем Лапиным, сейчас ему 15 лет, а впервые он появился в «детской страничке» нашей программы в качестве гостя в 5 лет», – отметил Дроздов.

          По его словам, Алексей уже вырос, может самостоятельно открывать и закрывать программу, вести отдельные беседы и снимать сюжеты.

          Впервые Дроздов появился в программе в качестве гостя в декабре 1968 г. Всего снято 48 сезонов передачи, порядка 1300 выпусков.


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