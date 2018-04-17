В МЧС рассказали подробности о начале пожара в Кемерово

Предварительной причиной пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» стало короткое замыкание над игровой зоной, сообщил глава департамента надзорной и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Отмечается, что замыкание могло произойти из-за высокого переходного сопротивления или перегрузки ведущих частей лампы, передает РИА «Новости».

«У этого светильника светодиодного был рассеиватель, оплавления которого и пошли вниз, каплевидной огненной формы, и упали в поролоновую яму», – сообщил Ринат Еникеев.

Также отмечается, что все пути эвакуации в ТРК «Зимняя вишня» были блокированы горючими предметами, в которых содержался хлористый водород.

Ранее сообщалось, что к пожару в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, привело короткое замыкание, вызванное протечкой через крышу.

О неисправности системы пожарной безопасности, установленной в ТРК «Зимняя вишня», стало известно почти два года назад, но собственник так и не выделил необходимые 7 млн рублей на ее ремонт.