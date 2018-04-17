Лидер «Шалтай-Болтая» попросил заменить срок штрафом

Глава хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев попросил заменить оставшийся срок заключения штрафом, сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

Соответствующее ходатайство защиты Аникеева поступило в суд. Краснова уточнила, что ходатайство рассмотрят 26 апреля, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что суд отказал Аникееву в УДО.

Напомним, о задержании лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» стало известно в конце 2017 года. Позже он заключил сделку со следствием, и его дело рассматривалось в закрытом порядке.

Как заявлял адвокат Аникеева, его подзащитному было предъявлено обвинение во взломе почты шести человек.

Позже суд назначил Аникееву наказание в виде двух лет лишения свободы за незаконный доступ к компьютерной информации.