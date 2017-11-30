Лидеру «Шалтай-Болтай» отказали в УДО

Лефортовский суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении лидеру хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву.

«Ходатайство Аникеева оставить без удовлетворения», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Представитель СИЗО, где содержится осужденный, не уточнил, поддержал ли он прошение об УДО.

Сообщалось также, что Лефортовский суд Москвы по просьбе прокурора провел рассмотрение прошения в закрытом режиме в связи с тем, что в ходе слушания может быть разглашена государственная тайна.

«Ходатайство прокурора удовлетворить. Прошу всех слушателей выйти из зала», – сказала судья Елена Галиханова.



Напомним, о задержании лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева стало известно в конце прошлого года. Позже он заключил сделку со следствием, и его дело рассматривалось в закрытом порядке.

Как заявлял адвокат Аникеева, его подзащитному было предъявлено обвинение во взломе почты шести человек.

Позже суд назначил лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву наказание в виде двух лет лишения свободы за незаконный доступ к компьютерной информации.