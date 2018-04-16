Глава ОЗХО рассказал, почему эксперты не могут попасть в сирийскую Думу

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил, что проблемы с безопасностью пока не позволяют экспертам ОЗХО попасть в город Дума.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник Москва полностью отвергла обвинения Великобритании в том, что экспертам Организации по запрещению химического оружия якобы не дают доступ в Сирию

Сотрудники ОЗХО должны были проверить утверждения Запада о якобы имевшей место «химатаке» в городе, под предлогом которой они нанесли ракетные удары по сирийской территории.

Между тем, в Думе начались бои между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками, есть погибшие и раненые. На прошлой неделе в населенный пункт вошла российская военная полиция.