Дуров придумал эмблему «цифрового сопротивления»

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров придумал символ «цифрового сопротивления», изображение которого он опубликовал на своей странице в соцсети.

На странице Дурова появилось изображение пса в черном капюшоне – переосмысленный логотип «ВКонтакте». Фотографию он сопроводил комментарием «Digital Resistance».

Ранее Дуров заявил, что блокировка Telegram на территории России якобы приведет к снижению национальной безопасности.

На прошлой неделе Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения по апелляции. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

Кремль призвал пользователей Telegram «не играть в прятки».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.