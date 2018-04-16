Дуров заявил о снижении национальной безопасности России из-за блокировки Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера на территории России якобы приведет к снижению национальной безопасности.

«Сегодня утром власти России начали блокировать Telegram, поэтому на некоторых операторах связи сервис может работать нестабильно. … Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян», ­– написал Дуров на странице «ВКонтакте».

По его словам, блокировка не отразится на деятельности террористов, которые «продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN».

Кроме того, уверен Дуров, «национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp и Facebook».

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения по апелляции. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя попытки пользователей обойти блокировку мессенджера Telegram, призвал пользователей Telegram «не играть в прятки».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.