Появились данные о госпитализации Анджелины Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли была госпитализирована после того, как упала в обморок в собственном доме. Врачи заявили, что ее здоровью грозит опасность.

Американская актриса Анджелина Джоли попала в больницу из-за истощения около месяца назад, но инцидент удалось скрыть, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник издания NW.

Аноним сообщил, что актриса потеряла сознание в собственном доме, после чего скорая доставила ее в больницу. Врачи порекомендовали Джоли перестать нервничать и начать питаться, в противном случае есть риск для ее здоровья и жизни.

Впрочем, один из друзей актрисы опроверг информацию, назвав новость выдумкой, отмечает портал Gossip Cop.

«Вероятно, слухи о болезни Анджелины – очередная реакция на бледность и худобу, которыми она пугает фанатов последние годы», – сообщил источник.

Ранее ВЗГЛЯД сообщал, что голливудский актер Брэд Питт после развода с актрисой Анджелиной Джоли решил отказаться от секса. Позже стало известно о романе Брэда Питта с профессором технологического института

В начале мая Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.

Сама Джоли впервые прокомментировала развод в феврале.

Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только в августе 2014 года. У них шестеро детей, трое из которых приемные.