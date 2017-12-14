Познер объяснил силу отказа от «зеркальных мер» на санкции Запада

Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что отказ от «зеркальных мер» на санкции США в отношении России станет демонстрацией силы, выдержки и ума.

«С моей точки зрения, отказ от так называемых «зеркальных мер» является признаком силы, выдержки, ума. Отвечать на такие провокации, на мой взгляд, никак не является признаком силы, тем более мудрости», – отметил Познер на своем сайте в ответ на вопрос подписчика.

Вместе с тем в МИДе заявили, что Москва не намерена тянуть с принятием законопроекта об ответных мерах на санкции Вашингтона, он должен быть принят оперативно.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, уже в понедельник на Совете Госдумы будет рассмотрен законопроект об ответных санкциях против США. Перечень предлагаемых в нем мер настолько обширен, что, если все они будут приняты, можно будет говорить о переходе конфронтации с США на новый, еще более высокий уровень. Однако в реальности далеко не все меры будут приняты, введение ответных санкций не помешает, а наоборот, ускорит подготовку первой полноценной встречи Путина и Трампа.