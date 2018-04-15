Рудковская рассказала, как плакала на концерте Пугачевой

Продюсер Яна Рудковская поздравила российскую певицу Аллу Пугачеву с днем рождения, вспомнив, как познакомилась с ней, и расплакалась на концерте примадонны.

Продюсер Яна Рудковская в своем Instagram рассказала, что Алла Пугачева стала для нее кумиром, и добавила, что в Новый год она не могла заснуть, пока не увидит праздничный номер певицы.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 15 Апр 2018 в 9:23 PDT

«Дорогая Алла Борисовна! С днем рождения! Помню, как маленькая не засыпала, а ждала, когда на «Новогоднем Огоньке» будет ваш номер, помню, как плакала, когда первый раз попала на ваш концерт, как познакомилась с вами в далеком 2005 году в Сочи, и не могла уснуть всю ночь от эмоций, которые переполняли меня! Вы – мой кумир! Фантастическая певица, актриса, продюсер! Исполнения вам всех ваших желаний, бесконечного счастья вашей прекрасной семье, с большим уважением к самой мудрой, талантливой и сильной женщин».

Отметим, что певец и бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров поздравил ее, разместив в Instagram видео и фото коллажи.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 15 Апр 2018 в 1:27 PDT

Ранее ее дочь Кристина Орбакайте рассказала, как семья готовилась к празднованию 69-летия Аллы Пугачевой.