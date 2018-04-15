На выборах президента Черногории определился лидер

На прошедших в субботу выборах президента Черногории с результатом в 57,6% голосов победу одерживает Мило Джуканович, бывший премьер-министр и экс-президент страны.

Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на агентство Сemi. Пока обработано 9% бюллетеней.

Второе место занимает кандидат от оппозиции Младен Боянич, он набирает 33,9%. На третьем – единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович, сейчас ее результат составляет 4%.

Лидер партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич в тройку лидеров не вошел, он набирает 3,4%.

Выборы президента Черногории стартовали в 7.00 по местному времени (8.00 мск), правом голоса в стране обладают 532 тыс. 599 граждан.