Начались выборы президента Черногории

В воскресенье стартовало голосование на выборах президента Черногории, избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (8.00 мск), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) страны.

Правом голоса в стране обладают 532 тыс. 599 граждан. На пост президента претендуют семь кандидатов, в том числе лидер партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич, выступающий за союз с Сербией и Россией, передает ТАСС.

Также за пост президента будут бороться беспартийный кандидат от оппозиции и коалиции «Демократический фронт», лидер бошняцкой Партии справедливости и примирения Хазбия Калач, предприниматель Василие Миличкович, представитель «Сербской коалиции» Добрило Дедеич, а также единственная женщина-кандидат Драгинья Вуксанович.

Однако фаворитом президентской гонки является бывший премьер и экс-президент Черногории Мило Джуканович, при котором страна вступила в НАТО. Отметим, что в прошлом году в СМИ появились сообщения, что Джукановичу запретили въезд в страну.

Президента избирают на пятилетний срок.

В случае, если никто не наберет больше половины голосов, назначат второй тур выборов, который пройдет 29 апреля.