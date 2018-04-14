Стало известно, с какой базы вылетели атаковавшие Сирию американские самолеты

При ударе по Сирии США использовали бомбардировщики B-1B Lancer с базы Эль-Ульдейд в Катаре, в атаке также участвовали три военных корабля, размещенных в Красном море.

Бомбардировщики B-1B Lancer, как правило, оснащаются крылатыми ракетами JASSM, дальность полета которых достигает 370 километров, а ракетные крейсеры и противолодочные корабли оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью полета 2,5 тыс. километров, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Британия привлекла к ударам четыре истребителя Tornado GR4, оснащенных крылатыми ракетами Storm Shadow дальностью полета 400 километров. Они вылетели с базы на Кипре.

Париж использовал базирующиеся на территории страны истребители Rafale, а также четыре фрегата, оснащенных крылатыми ракетами MdCN.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийскими ПВО. Газета ВЗГЛЯД сообщала о фантастическом отпоре, который дали сирийские ПВО коалиции во главе с США.

Несмотря на это, американский президент Дональд Трамп удосужился провозгласить атаку «идеально исполненной», а Пентагон заявил, что все цели, намеченные при ударе в Сирии, якобы успешно поражены.