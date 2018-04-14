Турцию заподозрили в двойной игре в отношении России

Власти Турции ведут в Сирии двойную игру, то позиционируя себя сторонниками России, то переходя на сторону Запада и оставаясь при этом членом НАТО, заявил европейский эксперт по геополитике и Ближнему Востоку, глава Geopol Consulting Александр дель Валь.

По его мнению, Турция «занимается шантажом в отношении обеих сторон». Эксперт полагает, что целью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является «статическое повышение веса своей страны», а для этого он «заигрывает с теми, кто больше даст».

«То Россия предоставляет ему гарантии в отношении курдов в Сирии, то западники помогают ослаблять сирийский режим, поскольку он является его противником», – сказал эксперт РИА «Новости».

Вместе с тем, уверен Александр дель Валь, Турция как партнер «неконтролируема». «Я могу поспорить, что русские еще испытают разочарование от своего тактического союза с господином Эрдоганом», – выразил уверенность европейский эксперт. По его мнению, Эрдоган является «самым опасным человеком в мире, который настроен очень националистически».

Ранее в субботу Анкара заявила, что являлась посредником между Вашингтоном и Москвой перед ударами США и их союзников по Сирии. При этом Анкара выразила удовлетворение американскими, британскими и французскими ракетными ударами, которым, как сообщала газета ВЗГЛЯД, был дан фантастический отпор сирийскими ПВО.