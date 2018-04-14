Болельщик ЦСКА получил срок за ножевое ранение сына – болельщика «Спартака»

В Кировской области болельщик ЦСКА получил четыре года колонии общего режима за то, что ударил ножом сына, болеющего за «Спартак».

Инцидент произошел 10 декабря во время просмотра матча «Спартак» - ЦСКА, в котором красно-белые обыграли армейцев со счетом 3:0.

«Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном – болельщиком ФК «Спартак» – произошел конфликт. В ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры Кирова.

Сына доставили в больницу, где врачи спасли ему жизнь, оказав необходимую помощь. Отца же признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, в августе 2015 года в самарском ресторане «Палуба» убит болельщик ФК «Спартак», приехавший из Москвы на матч столичной команды с «Крыльями Советов».