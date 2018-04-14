Экс-вокалиста группы Deep Purple госпитализировали в Минске

Бывший вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер госпитализирован в минскую больницу скорой медпомощи, сообщили в пресс-службе минздрава Белоруссии.

Ведомство уточняет, что Тернер поступил в больницу в пятницу с инфарктом миокарда, передает РИА «Новости».

«Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно», – говорится в сообщении.

Ранее на пресс-конференции в Симферополе рок-музыкант сообщил, что намерен переехать в Белоруссию из-за своей супруги, гражданки этой страны.

Deep Purple – британская рок-группа. Музыкальные критики считают коллектив одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в развитие этого жанра.

Джо Линн Тернер заменил в Deep Purple вокалиста Иэна Гиллана, однако в 1992 году из-за творческих разногласий был уволен.