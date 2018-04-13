В Совфеде обвинили 12 СМИ во вмешательстве в выборы президента России

Издание «Медуза» и радиостанция «Эхо Кавказа» в числе 12 СМИ пытались оказать влияние на выборы президента России, говорится в докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комиссии, сенатора Андрея Климова, кроме «Медузы» и «Эхо Кавказа» на выборы президента России якобы пытались оказать влияние «Радио Свобода» и его проекты – «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Сибирь.Реалии» и «Idel.Реалии», а также «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», BBC, Deutsche Welle и радиостанция IFR.

«Эти СМИ допускали агитацию и пропаганду в «день тишины», а также не соблюдали принцип равномерного освещения деятельности всех кандидатов в президенты», – отметил Климов.

Также он заявил, что доклад о влиянии на выборы президента России планируется опубликовать в середине-конце мая, после инаугурации президента, а также окончательных докладов международных наблюдателей, в том числе ОБСЕ.

В начале апреля посол по особым поручениям МИД Андрей Нестеренко заявил, что США вместе с союзниками пытались «раскачать ситуацию» перед выборами президента России и в период их проведения. До этого Климов заявлял, что руководимая им комиссия Совета Федерации имеет денные о якобы тысячах фактах попыток вмешательства в выборы президента из-за рубежа.

Отметим некоторые указанные Климовым СМИ в декабре 2017 года были внесены в России в реестр иноагентов.