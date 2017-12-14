МИД описал «отчаянные попытки» США повлиять на российские выборы

США вместе с союзниками отчаянно пытались раскачать ситуацию перед выборами президента России и в период их проведения, заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Нестеренко.

«Это результат наших наблюдений, анализа информации, которую мы получали в министерстве. Очевидно, что США и их союзники предпринимали отчаянные попытки любой ценой раскачать ситуацию в нашей стране перед выборами и в ходе их проведения», – передает его слова РИА «Новости».

Нестеренко отметил, что за несколько месяцев до выборов президента России американские дипломаты активизировали поездки в регионы – на Урал, Дальний Восток, Кавказ, в Поволжье. В том числе они стимулировали сепаратистские настроения, заявил Нестеренко.

Он отметил, что дипломаты делали упор на дискредитацию самого избирательного процесса. Расчет был на слабую явку избирателей – это позволило бы Западу поставить под вопрос легитимность результатов выборов.

«Проводилась работа по замеру общественного мнения, по замеру недовольства федеральными и региональными властями, а также работа по стимулированию сепаратистских устремлений», – сказал Нестеренко.

Нестеренко добавил, что зарубежные силы накануне выборов пытались в том числе «разогреть» крымско-татарский вопрос.

«Ситуация в Крыму сводилась к тому, что в числе усилий наших западных оппонентов, а выборы, как вы знаете, проводились на полуострове впервые, был предпринят целый ряд шагов для разогрева крымско-татарского меджлиса, а также провокации украинских и турецких НКО», – сказал он.

Также коренные малочисленные народы Севера «науськивались против деятельности» Лукойл и других отечественных компаний, заявил Нестеренко.

Между тем, как заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, было определено десять направлений вмешательства извне в электоральный суверенитет России. Речь идет «о соцопросах, как граждане относятся к руководству страны, региона, проводимых за счет иностранного финансирования».

«Такие факты есть, они зафиксированы», – подчеркнул сенатор.

Он отметил, что были зафиксированы также попытки навязать кандидатов в президенты России, в том числе таких, которые не могли быть зарегистрированы по нынешним законам. Факты отмечались даже в «день тишины» 17 марта.

Также Климов назвал влиянием на электоральный суверенитет воспрепятствование голосованию российским гражданам на Украине. Речь идет о 72 тыс. россиян.

Относятся к вмешательству извне на избирательные процессы России и кибератаки на информационные ресурсы ЦИК, а также финансирование из-за рубежа участников избирательного процесса, необязательно кандидатов.

Кроме того, распространялись агитационные, пропагандистские материалы против ведущего кандидата на прошедших выборах. В том числе речь идет о недостоверных, негативных публикациях в зарубежных СМИ и соцсетях.

«Заявление о непризнании итогов выборов в двух российских субъектах РФ – в Крыму и Севастополе – также является попыткой повлиять извне на избирательную кампанию», – подчеркнул Климов.

Климов однако подчеркнул, что попытки вмешательства не достигли своих целей.

21 марта 2018 года Министерство иностранных дел также составило подборку публикаций в западных СМИ, в которых искажается информация о российских выборах. Ведомство отметило, что в этих статьях продемонстрировано системное неуважение к российскому избирателю, которому отказано в способности самостоятельно принимать решения и делать осознанный выбор.