В России появилась Ассоциация кибербезопасности

В ответ на растущие киберугрозы в России создали Национальную Ассоциацию международной информационной безопасности, ее услугами будут пользоваться органы власти и организации, участвующие в реализации госполитики в области международной информационной безопасности, заявили в МИД.

«В условиях нарастания угроз в информационном пространстве гражданское общество продолжает искать наиболее эффективные способы борьбы с этими вызовами, используя различные формы объединения усилий профессионалов», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим в МИД отметили, что «негосударственный сектор готов внести свой вклад в обеспечение международной информационной безопасности, сделать информационное пространство по-настоящему безопасной средой».

«В русле этих тенденций 10 апреля 2018 года в России создана Национальная Ассоциация международной информационной безопасности», – отмечается в пресс-релизе.

Учредителями новой организации стали МГУ имени Ломоносова, МГИМО, МИД, Дипломатическая академия МИД, РАНХиГС, Институт современных проблем безопасности (дочерняя структура «Норникеля»), а также редакция журнала «Международная жизнь».

Президентом ассоциации стал директор Института проблем информационной безопасности МГУ Владислав Шерстюк, гендиректором – глава Национального исследовательского института глобальной безопасности Анатолий Смирнов.

В МИД также отметили, что в состав президиума ассоциации вошли «ведущие ученые и специалисты, известные эксперты в области международной информационной безопасности».

«Основная цель ассоциации – содействие реализации государственной политики в области обеспечения международной информационной безопасности, а также продвижение российских инициатив в указанной области. Основные усилия ассоциации планируется направить на повышение эффективности аналитической работы в данной области, выработку соответствующих рекомендаций всем заинтересованным органам и организациям», – говорится в комментарии МИД.

Одним из ключевых направлений деятельности новой структуры станет взаимодействие с аналогичными зарубежными объединениями в двустороннем формате и в рамках различных международных площадок и форумов.

«Создание ассоциации будет способствовать укреплению национальной безопасности в информационной сфере. Результаты ее деятельности будут использоваться органами власти и организациями, участвующими в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В марте замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон под надуманным предлогом за час до начала сорвал консультации с Москвой по кибербезопасности в Женеве. В связи с этим также оказались сорваны переговоры по стратегической стабильности в Вене. Позже замглавы госдепа Томас Шэннон прокомментировал ситуацию, выразив разочарование срывом переговоров.

В начале апреля спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Вашингтон ответит за срыв консультаций по кибербезопасности.