Москва пообещала ответить на хамский отказ США от консультаций по кибербезопасности

Вашингтон ответит за срыв консультаций с Москвой по кибербезопасности, которые должны были пройти в Женеве в феврале, заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

По его словам, изначально США были готовы к консультациям экспертов по кибербезопасности, готовилась повестка этих переговоров, но потом американская сторона от них отказалась, передает РИА «Новости».

«Ни за кем мы бегать не будем, ни в какие закрытие двери, как сказал (министр обороны Сергей) Шойгу, мы больше стучать не будем. Я прямо говорю, что за хамское поведение ответить придется. Манера, в которой были отменены этих консультации, носила абсолютно хамский, недипломатический характер», – сказал Крутских, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Он добавил, что таким поведением Россию не напугать. «Я получил не только высшее образование, но еще и дворовое. У нас во дворе это выражение часто использовалось, в интеллигентной манере оно звучит так: «Ежа голым телом не напугаешь», – добавил он.

В марте замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон под надуманным предлогом буквально за час до начала сорвал консультации с Москвой по кибербезопасности в Женеве. В связи с этим также оказались сорваны и переговоры по стратегической стабильности в Вене.

Позже замглавы госдепа Томас Шэннон прокомментировал ситуацию вокруг сорвавшихся по вине США переговоров с Россией в Вене по вопросу стратегической стабильности.