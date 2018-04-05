Москва пообещала ответить на хамский отказ США от консультаций по кибербезопасности

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5 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 15:36  |  vz.ru
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
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Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Посмотрел первую серию нового «Простоквашино» и стало грустно

Сергей Лукьяненко, писатель
Из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это как мы понимаем – толком сделано не было. А всё почему? Подробности...

Почему российское общество молчит о сейнере «Норд»?

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
От мысли о нашем сейнере «Норд», захваченном соседней Тортугой-404, ноет сердце. Я снова жду проявления той силы, что являлась вовремя и в Крыму, и в Донбассе. Так что молчание власти мне понятно. Но. Есть одно «но». Подробности...

Как отбить Украине охоту играть в пиратов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В отличие, например, от депутата из Евпатории, который сам навлек на себя проблемы, выехав на Украину, российские рыбаки с «Норда» стали жертвой государственного пиратства со стороны Украины. И Москва обязана эту проблему решить. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Москва пообещала ответить на хамский отказ США от консультаций по кибербезопасности

          5 апреля 2018, 14:06

          Текст: Алина Назарова

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          Вашингтон ответит за срыв консультаций с Москвой по кибербезопасности, которые должны были пройти в Женеве в феврале, заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

          По его словам, изначально США были готовы к консультациям экспертов по кибербезопасности, готовилась повестка этих переговоров, но потом американская сторона от них отказалась, передает РИА «Новости».

          «Ни за кем мы бегать не будем, ни в какие закрытие двери, как сказал (министр обороны Сергей) Шойгу, мы больше стучать не будем. Я прямо говорю, что за хамское поведение ответить придется. Манера, в которой были отменены этих консультации, носила абсолютно хамский, недипломатический характер», – сказал Крутских, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

          Он добавил, что таким поведением Россию не напугать. «Я получил не только высшее образование, но еще и дворовое. У нас во дворе это выражение часто использовалось, в интеллигентной манере оно звучит так: «Ежа голым телом не напугаешь», – добавил он.

          В марте замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон под надуманным предлогом буквально за час до начала сорвал консультации с Москвой по кибербезопасности в Женеве. В связи с этим также оказались сорваны и переговоры по стратегической стабильности в Вене.

          Позже замглавы госдепа Томас Шэннон прокомментировал ситуацию вокруг сорвавшихся по вине США переговоров с Россией в Вене по вопросу стратегической стабильности.


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