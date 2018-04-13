Песков отказался комментировать возможную блокировку Telegram

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможную блокировку мессенджера Telegram в России.

«Здесь я сразу скажу, что это решение суда, я никак его комментировать не буду», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что пока не знает, на какой мессенджер перейдут в Кремле после блокировки Telegram.

«Пока не могу ответить, не знаю, посмотрим. Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой, сообщим вам. Надо посмотреть, какой удобный, какой обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет весь набор услуг, тот и выберем», – сказал Песков.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

В Telegram уже заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки, несмотря на решение Таганского суда Москвы.

Представители Роскомнадзора сообщили, что процедура ограничения доступа к Telegram будет организована после получения ведомством соответствующего решения Таганского суда Москвы.