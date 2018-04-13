В Минкомсвязи напомнили об отсутствии запрещающего обходить блокировки закона

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин в связи с решением суда по мессенджеру Telegram на территории России заявил, что не слышал о законе, запрещающем обходить блокировки.

«У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал», – сказал Волин в ответ на вопрос РИА «Новости» о том, законны ли такие действия.

Он выразил мнение, что решение суда о блокировке Telegram не является трагедией для россиян.

«Я считаю, что никакой трагедии для пользователей в РФ от этого решения не случится, равно как и не случится никакой трагедии для Telegram-каналов. Если у них есть своя устойчивая аудитория и есть продукт, который пользуется спросом, практика показывает, что найдутся способы продукт этот до пользователей донести», – сказал он.

По его мнению, «будут использовать какие-то другие возможности технические или перейдут на сайты… Но проблемы такой, что люди останутся без привычной им информации, мы тоже не видим. Точно небо на землю сегодня не упало».

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

В Telegram уже заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки, несмотря на решение Таганского суда Москвы.

Представители Роскомнадзора сообщили, что процедура ограничения доступа к Telegram будет организована после получения ведомством соответствующего решения Таганского суда Москвы.