Сербия выступила против бездоказательного обвинения России в деле Скрипалей

Нельзя бездоказательно обвинять Россию в причастности к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, заявил сербский президент Александр Вучич.

В интервью «России 24» Вучич отметил, Сербия осуждает атаки с применением химического оружия, где бы они ни происходили. «Но без доказательств в случае Скрипалей совершенно невозможно обвинить в этом Россию», – приводит его слова РИА «Новости».

«Даже ЕС принял решение об осуждении России на основании английского выражения highly likely, в переводе – с «большой долей вероятности». Как это можно принять?» – задается вопросом Вучич.

Он заметил, что на все вопросы британцы «отвечают исключительно «highly likely, это сделала Россия». «Таким образом действовать невозможно», – подчеркнул он.

В четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а «Новичок» в докладе не упоминается. Россия получила доклад ОЗХО. Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу.