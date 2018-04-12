Захарова назвала «полным безумием» идею об исключении России из СБ ООН

Идея исключить Россию из СБ ООН является «полным безумием», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, те, кто это предлагает, хотят развалить систему международных отношений и «перекроить мир под гегемонию одного, двух или группы стран», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Совершенно секретно».

Как подчеркнула Захарова, СБ создан, «не для того, чтобы друзья дружили», за его круглым столом «сидят люди, которые, как правило, имеют очень большие претензии друг к другу», они не являются «будущими союзниками», хотя и были «союзниками по антигитлеровской коалиции».

Механизм СБ был запущен, чтобы «никогда ни одна группа стран, ни одна конкретная страна, какой бы богатой, мощной сильной, замечательной она ни были, не смогла узурпировать власть», сказала Захарова.

«Для этого был создан механизм вето, для этого был создан весь устав ООН», – пояснила Захарова.

Она также рассказала, что посольство России в Лондоне отправило в МИД Великобритании «тонны» нот по «делу Скрипаля», но ответа не получило.