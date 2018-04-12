Врио главы Нижегородской области собрался привлечь в регион 3 млн туристов

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что у властей региона в планах довести туристический поток до 3 млн человек в год к 2020 году.

«Планируем к 2020 году довести туристский поток до 3 млн человек в год. Для этого необходима комплексная работа по сохранению исторического наследия. Сейчас разрабатываем программу редевелопмента центра Нижнего Новгорода», – приводят его слова «Вести – Нижний Новгород».

По его словам, в Нижнем Новгороде немало ценных объектов, и нужно, чтобы гости и жители региона могли воспринимать как единое целое это наследие.

Сейчас, заметил Никитин, туристский потенциал области используется не более чем на 40%.