Для школьников проведут бесплатные экскурсии по павильону ВДНХ «Космос»

Школьники смогут попасть на бесплатные экскурсии в центр «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» на ВДНХ, который открылся после реконструкции.

«Пенсионеры смогут бесплатно посещать первые три сеанса по вторникам. Для школьников будут проводить бесплатные экскурсии. В кассах в ближайший месяц билеты продавать не будут. Это делается для того, чтобы избежать очередей», – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщает ТАСС, основную экспозицию центра составляют образцы космической техники и документы, никогда ранее не выставлявшиеся в музеях. Среди них 120 экспонатов предприятий военно-промышленного комплекса, более 2 тыс. архивных документов, фото- и видеоматериалы и более 50 экспонатов, созданных специально для центра. Музей откроется для экскурсий в пятницу, 13 апреля.

Павильон ВДНХ «Космос/Машиностроение» был построен в 1939 году. В 1954 году его реконструировали, тогда он обрел современный вид. От сторонних арендаторов павильон освободили в 2014-2015 годах, а в 2016 году были проведены первоочередные противоаварийные работы.

Павильон «Космос», в котором будет работать крупнейший музейный центр страны «Космонавтика и авиация», после реконструкции открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В четверг, 12 апреля, в России отмечают День космонавтики. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что с космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах.