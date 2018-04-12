Путин отказался от сворачивания международного сотрудничества в космосе

Россия не намерена сворачивать международное сотрудничество в космической сфере, заявил президент Владимир Путин.

«Мы не собираемся ничего здесь ломать, выходить из этих программ, мы намерены закончить», – сказал Путин при осмотре павильона «Космос» на ВДНХ.

«У нас там ведь партнеры и по Луне, и потом, по изучению Марса, там Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства отметил, что Россия обладает технологиями и желанием, растущими финансовыми возможностями. «Все эти планы будем реализовывать, они интересные, нужные и для страны, и для всего человечества», – сказал президент.

В четверг, 12 апреля, в России отмечают День космонавтики. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что с космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах.