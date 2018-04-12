Прокурор оценил правдивость показаний Сечина

Глава Роснефти Игорь Сечин дал правдивые показания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, заявил прокурор Борис Непорожный.

Прокурор заметил, что вина бывшего министра подтверждается в том числе «правдивыми показаниями Сечина, которые полностью согласуются с другими объективными показаниями по делу», передает «Интерфакс».

Версию Улюкаева и его адвокатов Непорожный назвал придуманной. «Почему это федеральный министр не мог отказаться от приезда [в офис Роснефти]? Вполне мог, но не стал», – заметил прокурор, добавив, что версия обвинения «очевидна и понятна». «Корысть взяла свое, он отложил все свои дела и поехал за денежками», – сказал Непорожный в суде.

Ранее в четверг адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев рассказал, какие показания Игорь Сечин дал на заседании Мосгорсуда в четверг.

В четверг Сечин впервые явился в суд на процесс по делу Улюкаева. После допроса Сечина защита попросила суд отложить на две недели рассмотрение жалобы на приговор. Сам Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него делом чести.