Стали известны показания Сечина по делу Улюкаева

Адвокат бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева Тимофей Гриднев рассказал, какие показания глава Роснефти Игорь Сечин дал на заседании Мосгорсуда в четверг.

«Сегодня случилось удивительное событие, пришел давать показания как свидетель Сечин. Он подтвердил здесь в суде, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию Башнефти, у него не было таких полномочий», – передает «Интерфакс» слова адвоката, сказанные в ходе прений сторон по делу.

Сечин ранее говорил, что Улюкаев вымогал у него взятку во время форума на Гоа, показав два пальца, но свидетелей при этом не было. В суде глава Роснефти подтвердил свои обвинения в адрес Улюкаева: тот требовал незаконное вознаграждение и сам за ним приехал.

Улюкаев же заявил, что не вымогал у Сечина взятку. «Члены правительства и бизнесмены, среди которых был Сечин, шли по отдельности, мы с ним не соприкасались. Делегация шла единым массивом, была толпа людей. Предположить, что в этот момент кто-то мог бы вымогать взятку невозможно. Я со свидетелем Сечиным ни о чем не говорил и шел не рядом с ним», – приводит его слова РИА «Новости».

В четверг Сечин впервые явился в суд на процесс по делу Улюкаева. После допроса Сечина защита попросила суд отложить на две недели рассмотрение жалобы на приговор. Сам Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него делом чести.

Алексей Улюкаев в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам колонии за взятку. Защита экс-министра просила оправдать его либо изменить наказание на условное.