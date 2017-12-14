Южнокорейский министр рассказал о «совершенно другом» Ким Чен Ыне

Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын «совершенно другой», чем его описывают СМИ.

Как заявил министр в интервью CNN, Ким Чен Ын искренне хочет улучшить отношения с южным соседом.

Он рассказал также, что лидер КНДР показался ему «совершенно другим, чем его описывают в новостных сюжетах».

«Он выглядел очень естественно, когда говорил на разные темы, от музыки и культуры до спорта», – передает ТАСС слова министра.

По сообщению телекомпании, То Чон Хван сидел рядом с Ким Чен Ыном и его женой Ли Соль Чжу во время выступления южнокорейских артистов в Пхеньяне 1 апреля.

Напомним, 1 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе с супругой посетил выступление южнокорейских поп-исполнителей, прибывших накануне в Пхеньян, передает Ренхап со ссылкой на министерство культуры Южной Кореи.

КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля.