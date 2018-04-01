Ким Чен Ын сходил на концерт южнокорейских поп-музыкантов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе с супругой посетил выступление южнокорейских поп-исполнителей, прибывших накануне в Пхеньян, передает Ренхап со ссылкой на министерство культуры Южной Кореи.

Отмечается, что на концерте также присутствовали председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, передает РИА «Новости».

Один из артистов рассказал, что Ким Чен Ын предложил провести следующий концерт в Сеуле осенью.

В воскресенье в концерте принимали участие 11 исполнителей и коллективов, выступление продолжалось более двух часов.

Делегация южнокорейских поп-музыкантов, спортсменов и журналистов в составе 120 человек прибыла в субботу в КНДР. Концерты поп-музыкантов из Южной Кореи в КНДР проходят впервые с 2005 года, когда в Пхеньяне выступил Чо Ен Пиль.

Напомним, КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля.