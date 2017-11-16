США захотели увидеть Северный морской путь «открытым» для всех

По мнению Вашингтона, Северный морской путь должен быть открыт для всего мирового сообщества, заявил командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт.

Он сообщил, что военные США не планируют осуществлять в Арктике операции, отстаивающие принцип свободы судоходства, как делают это в Южно-Китайском море. Но «подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода – по мере того, как мы видим этот участок освобождающимся от льда».

Зукунфт сообщил, что пока нет «установленного плана, предусматривающего проведение учений по обеспечению свободы мореплавания» в регионе, передает ТАСС.

Адмирал осознает, что такой подход будет встречен Москвой в штыки и «потребует существенного диалога в будущем».

Он сказал, что сейчас путем пользуется небольшое число судов. По его мнению, «основными эксплуатантами» будут суда, перевозящие природный газ с Ямала, «срезая» при этом путь в Европу.

В ноябре российский президент Владимир Путин заявил, что перевозить углеводороды по Севморпути будут только суда под флагом России.

Российское правительство может уже с 2019 года запретить перевозку по Севморпути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, на судах иностранного производства.