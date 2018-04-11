Саудовская Аравия заявила о перехвате ракет из Йемена

Саудовская Аравия заявляет об успешном перехвате в небе над Эр-Риядом двух ракет, выпущенных из Йемена хуситами из движения «Ансар Аллах».

«Системы ПРО Саудовской Аравии в небе над Эр-Риядом перехватили две ракеты, предположительно Burkan-2H, запущенные хуситами из движения «Ансар Аллах» с территории Йемена», – сообщает Telegram-канал WarJournal.

Telegram-канал Directorate 4 опубликовал видео, на котором показана часть ракеты Burkan-2H, выпущенной с территории Йемена.

В конце марта Саудовская Аравия заявляла, что ее система ПРО Patriot, поставленная Штатами, перехватила и уничтожили семь ракет, запущенных с территории Йемена. Три из них были направлены на Эр-Рияд. В результате ударов погиб один человек, двое пострадали.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах», с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Эксперты из независимого Мидлберийского института международных исследований, изучив работу американских систем ПРО Patriot в Саудовской Аравии, пришли к выводу, что знаменитые зенитно-ракетные комплексы фактически не работают.

Аналитики изучили ракетные нападения хуситов на Саудовскую Аравию начиная с ноября 2017 года. Выяснилось, что, несмотря на заявления чиновников об успешном отражении атаки, йеменские ракеты вряд ли были сбиты.