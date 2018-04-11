Британский МИД ответил на вопрос о решении Юлии Скрипаль по российской помощи

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль получила предложение о помощи со стороны посольства России, однако пока она не приняла решения на этот счет, сообщил представитель МИД Великобритании.

По словам представителя МИД, предложение посольства России передано Юлии, и она сама вправе решать, принимать ли эту помощь. «На сегодняшний день мы полагаем, что она еще этого не сделала», – передает слова представителя британского МИД ТАСС.

В среду стало известно, что гражданку России Юлию Скрипаль, ранее выписанную из больницы в Солсбери, доставили в госпиталь на военной базе. Также сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США.

Между тем, двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория заявила, что на россиянку оказывают давление и она не может принимать решения самостоятельно.

Во вторник посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами.