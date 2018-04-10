Посольство России потребовало от МИД Британии встречи с Юлией Скрипаль

Посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами.

«Посольством в Форин-офис направлена очередная нота с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией, которые британская сторона продолжает нарушать», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря посольства.

Посольство также срочно потребовало доказательств того, что «все действия в отношении Юлии осуществляются с ее добровольного согласия».

«Вновь констатируем, что британская сторона отказывается предоставлять нам поддающуюся проверке информацию о здоровье и пожеланиях Юлии. Посольству ничего не известно о том, в каком состоянии она находится, выступает ли она от своего имени или за нее говорят британские власти, нарушая ее права. Подтверждаем наше желание встретиться с ней и убедиться в том, что у нее все хорошо», – заявил представитель посольства.

В посольстве отметили, что сообщения о доставке дочери Сергея Скрипаля в некое «безопасное место», означают, что британские власти продолжают изолировать ее от общественности.



«Мы искренне рады за Юлию и желаем ей дальнейшего выздоровления и восстановления сил. Благодарим британский медицинский персонал за заботу о россиянке. Вместе с тем, не могут не вызывать беспокойство сообщения о том, что Юлию якобы перевезли в некое «безопасное место», что означает продолжение линии на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования», – сказал пресс-секретарь.

По его словам, в посольстве убеждены, что подробности произошедшего в Солсбери в изложении Юлии стали бы весомым вкладом в продвижение расследования инцидента.

Во вторник стало известно о выписке Юлии Скрипаль из больницы.

По сообщениям британских СМИ, агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США.