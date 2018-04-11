Москвичка отдала в обменнике 1 млн рублей взамен на купюры «банка приколов»

Собиравшейся купить евро на 1 млн рублей жительнице Москвы в обменном пункте подсунули купюры из «банка приколов», сообщили в столичном ГУ МВД.

«Женщина пояснила, что пришла в операционную кассу, чтобы обменять 1 млн рублей на евро. Там к ней подошел мужчина, который представился начальником пункта обмена валют и предложил помощь в обмене денег», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что 52-летняя женщина передала мужчине паспорт и деньги, которые он пересчитал и положил в лоток для обмена. После этого, по словам потерпевшей, «начальник пункта обмена» вышел из кассы, а выйдя на улицу женщина обнаружила, что вместо денег в пачке находятся купюры из «банка приколов».

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере».

Ранее сообщалось, что резкое падение рубля отразилось на спросе на иностранную валюту: в столичных обменных пунктах столкнулись с дефицитом долларов и евро.