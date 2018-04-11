На месте крушения самолета в Алжире нашли тела 181 жертвы

В Алжире на месте крушения военного самолета были обнаружены тела 181 погибшего, сообщают местные СМИ.

Ранее телеканал En-Nahar со ссылкой на МЧС сообщал об обнаружении 105 погибших, 26 из которых из Полисарио (Народного фронта освобождения Западной Сахары), сообщает РИА «Новости»

Напомним, самолет Ил-76 упал в среду вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике. Местные СМИ сообщали, что на борту могли находиться более 200 человек.

Аэропорт Буфарик является домашней базой для флота Алжирских ВВС. Здесь базируются Beechcraft 1900, CASA C-295, Lockheed C-130 Hercules и Ил-76.