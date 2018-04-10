Совет итальянского Венето принял резолюцию против антироссийский санкций

Региональный совет итальянской области Венето проголосовал за новую резолюцию против антироссийских санкций.

«Мы приняли новую резолюцию, в которой заявляем решительный протест против сохранения антироссийских санкций и призываем к немедленной их отмене», – рассказал член совета, один из составителей документа Стефано Вальдегамбеги, передает ТАСС.

По его словам, резолюция стала результатом работы специальной комиссии, которая оценила ущерб от санкционной политики, поддерживаемой Италией. В период с 2013 по 2016 год экспорт Венето сократился на 35,6%, указано в документе.

В резолюции отмечено, что область Венето заинтересована в тесных связях с Россией. «Призываем правительство, парламент, а также европейские институты пересмотреть режим коммерческих отношений между ЕС и Россией и отменить санкции», – говорится в документе.

Вальдегамбери рассказал, что в итальянскую делегацию на Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет с 19 по 21 апреля, войдут члены региональных советов и депутаты национального парламента, а также несколько предпринимателей. По его словам, российским партнерам будет предложен проект в области образования и подготовки высококвалифицированных кадров в Крыму.

В 2017 году Венето подписала документ о побратимстве с Воронежской областью в июне прошлого года. Подобные соглашения готовятся с Краснодарским и Ставропольским краями.



Венето стала первой из итальянских областей, принявших в мае 2016 года резолюцию с призывом к отмене санкций и признанию статуса Крыма. Примеру региона затем последовали другие области, включая экономически развитые Ломбардию и Лигурию.