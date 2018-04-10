Помощник Трампа по внутренней безопасности отправлен в отставку

Белый дом сообщил об уходе в отставку помощника президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Тома Боссерта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее СМИ сообщили о конфликте главы аппарата Белого дома Джона Келли с Дональдом Трампом.

В середине марта Трамп уволил с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, поставив на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Врио госсекретаря США стал Джон Салливан.

Также Трамп объявил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Вместо него был назначен бывший постпред США при ООН Джона Болтона.

Сообщалось о планах Трампа продолжить перестановки в Белом доме.