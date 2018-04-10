Банки США начали мешать расчетам на Лондонской бирже

Банки США начали мешать американским инвесторам производить расчеты на Лондонской фондовой бирже в связи с новыми антироссийскими санкциями, заявил первый зампред российского Центробанка Сергей Швецов.

«Вчера, насколько мы понимаем, американские некоторые банки начали досрочно чинить препятствия в расчетах на Лондонской бирже, хотя 30 дней есть», – передает его слова РИА «Новости».

Швецов добавил, что с препятствиями в связи с этим сталкиваются только инвесторы из США, которым запретили проведение операций.

В то же время ограничения коснулись не только российских активов.

«Еще раз вопрос: а санкционные ли активы? Мне кажется, надо юристам во всем этом спокойно разобраться, и как только будет ясность юридическая – будет снижение волатильности», – сказал Швецов.

Напомним, в пятницу США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. До 7 мая американским инвесторам приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний. Инвесторы устроили распродажу российских активов, в результате чего в понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на рынках в понедельник начался настоящий обвал.