Глава Укрэнерго взгрустнул о крымских пансионатах

И.о. главы Укрэнерго Всеволод Ковальчук написал президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву официальное письменное уведомление об инвестиционном споре, касающемся активов Укрэнерго в Крыму.

Потерянное в 2014 году имущество Ковальчук оценил в 1 млрд долларов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около 1 млрд долларов. Это тысячи линий электропередачи, десятки электрических подстанций и много чего еще, не говоря уже о двух пансионатах, где раньше оздоровливались украинские энергетики», – передает «Крыминформ» сообщение Ковальчука.

Помимо Путина и Медведева конверты направлены министру иностранных дел Сергею Лаврову, министур финансов Антону Силуанову и министру юстиции Александру Коновалову.

По словам Ковальчука, Укрэнерго в этом деле представляют юристы международной юридической компании Covington & Burling LLP, занимавшиеся делом «Нафтогаз Украины». Он сказал также, что если спор не будет урегулирован мирным путем до конца сентября, то Укрэнерго сможет подать иск в Международный арбитраж против России.

«Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, которые недополучили за такую потерю. Кроме имущества, мы потеряли еще и прибыль от его эксплуатации. Эти деньги должны были пойти не только на счета компании, но и в госбюджет Украины в виде налогов и дивидендов. Поэтому нам обязательно надо восстановить справедливость и вернуть утраченное», – написал Ковальчук.

Напомним, в ночь на 22 ноября 2015 года опоры поврежденной ранее линии электропередачи вновь были взорваны. Крым остался без электричества. Позднее энергоснабжение было частично восстановлено, в республике был введен режим ЧС, а также разработан алгоритм электроснабжения полуострова – введен график аварийных отключений.