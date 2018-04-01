На «пасхальном марше» в Германии высказались против разлада с Россией

Одной из тем прошедшего в Германии традиционного «пасхального марша» за мир и разоружение стал рост напряженности в отношениях Запада и России, сообщает Bild.

Издание отмечает, что участники демонстрации выступали против роста напряженности в отношениях России и Запада, против войсковых операций бундесвера за рубежом, особенно в Сирии, против экспорта вооружений, а также призывали ликвидировать ядерное оружие. Содержание статьи немецкого таблоида приводит ИноТВ.

В «пасхальном марше» в Мюнхене поучаствовали 800 человек. Они несли транспаранты с надписями «Запрет ядерного оружия», «Тот, кто поставляет оружие, сеет войну и пожинает террор». К движению присоединились жители и других немецких городов.

Ораторы, выступавшие на митингах, требовали резко сократить оборонные расходы.

Движение за мир зародилось в 1950-е годы. Кульминацией этого тренда в Германии стали протесты в 1980-х годах, когда сотни тысяч людей вышли на демонстрации против двойного решения НАТО и размещения в стране американских ракет средней дальности.

Ранее в воскресенье глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Запад готов к диалогу с Россией, несмотря на высылку дипломатов, так как западные страны нуждаются в Москве как в партнере для урегулирования ряда конфликтов.