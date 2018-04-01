Российские дипломаты вылетели из Нью-Йорка в Москву

Второй самолет специального летного отряда «Россия» с российскими дипломатами забрал еще 14 семей россиян в Нью-Йорке и вылетел в Москву.

По данным портала Flightradar 24, самолет Ил-96-300 вылетел из аэропорта Джона Кеннеди в 20.51 по местному времени (03.51 мск). Ожидается, что оба самолета прибудут в столичный аэропорт Внуково, передает РИА «Новости».

В ночь на воскресенье первый самолет с российскими дипломатами вылетел из американской столицы в Москву. В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу США покинул 171 россиянин.

Американские дипломаты также покинули здание генконсульства США в Санкт-Петербурге.