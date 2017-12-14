У Британии оказалось намного больше дипломатов в России, чем у России в Британии

Великобритания имеет в России на 50 больше дипломатов, чем российская сторона содержит в Соединенном королевстве, сообщил источник в МИД России.

«У британской стороны дипсостав на более, чем 50 человек больше», – цитирует РИА «Новости» источник.

В пятницу послу Великобритании в России был заявлен протест в связи с провокационными действиями Лондона, инспирировавшего высылку российских дипломатов из ряда стран. МИД сообщал, что Британия в течение месяца должна будет сократить свое посольство и генконсульства в России до числа российских дипломатов и административно-технических работников в Королевстве.