Россия решила не отвечать ряду стран на высылку своих дипломатов

В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право ответить Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории в связи с их действиями после дела Скрипаля.

МИД заявил, что в отношении 22 стран Европы и Канады российская сторона объявляет персонами нон грата соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в России.

«С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств», – сообщается на сайте министерства.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.

После этого Черногория, Грузия, Венгрия и Бельгия решили выслать по одному российскому дипломату.